Meerdere botbreuken voor Charles Planet na trainingsongeluk

Charles Planet, de 28-jarige Franse renner van Team Novo Nordisk, heeft bij een ongeval op training meerdere botbreuken opgelopen. Zijn werkgever laat via social media echter ook meteen weten dat Planet geen hoofdletsel heeft opgelopen.

Planet botste maandag op training op een auto en ligt momenteel met een gebroken scheenbeen, kuitbeen en schouderblad in het ziekenhuis. De Fransman heeft gelukkig geen hersenschade en is in goede medische handen, zo meldt Team Novo Nordisk. Over de duur van zijn revalidatie valt momenteel nog weinig te zeggen.

Planet komt sinds 2014 uit voor Team Novo Nordisk, een Amerikaanse ploeg met louter renners met diabetes type 1. De coureur kwam dit seizoen al in actie tijdens de Tour of Oman. Na zes etappes vond Planet zichzelf terug op een 33ste plaats in het algemeen klassement. In de slotrit naar Matrah Corniche kwam hij als vijftiende over de streep.

*Injury Update:

Unfortunately, @PlanetCharles was involved in an accident with a car while training yesterday. The good news is that he is safe, in good care, and has no head or mobility injuries. He sustained fractures on his left tibia and fibula as well as a broken scapula. pic.twitter.com/hytw2JNiBc

— Team Novo Nordisk (@teamnovonordisk) March 1, 2022