Youri IJnsen • maandag 22 januari 2024 om 07:15 maandag 22 januari 2024 om 07:15

Meer spektakelcrossen zoals in Benidorm? De meningen zijn verdeeld

Interview Het was om duimen en vingers bij af te likken, zitten op het puntje van de stoel en van de ene verbazing in de andere vallen. “Een hele mooie cross om te rijden, maar ook zeker om te zien hè”, vatte Puck Pieterse het goed samen. Of, zoals winnaar Wout van Aert zei: “Een wedstrijd waarin van álles gebeurt.” De Wereldbeker-manche in Benidorm was opnieuw razend spannend en spectaculair, bij alle categorieën. WielerFlits polste na afloop bij verschillende renners en omkadering naar de mening over dit type crossen.

In het landschap van de voorbije weken (het al dan niet inperken van het aantal Wereldbeker-manches en een geconcentreerde kalender van half december tot eind januari) was de Spaanse zon een warm welkom. De ruim 16.000 aanwezige, fanatieke supporters creëerden een fantastisch sfeer. Meerdere mensen, onder wie de Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt en Tom Pidcock, vinden dat Benidorm een mooie toevoeging is en moet blijven.

Wereldkampioene Fem van Empel won bij de vrouwen en stelde vast dat de sfeer enorm was. “Superleuk!”, straalt ze zichtbaar. Vooral de strijd in de laatste ronde met Pieterse was smullen geblazen. “Je hoort in zo’n slotfase enorm veel lawaai langs de kant. De uitdaging is om gefocust te blijven. Het was steeds haasje over en ik dacht dat het lastig werd als ik met Puck naar de balkjes zou rijden. Maar wat ik ook probeerde: ik kwam niet van Puck af op dit parcours.”

Onder het publiek en ook op sociale media, was duidelijk het enthousiasme te proeven over het magnifieke schouwspel van zondag. Heeft de cross niet meer van dit soort parcoursen nodig? “Waarom niet? Het biedt een enorm spektakel!”, constateert Sven Nys. “Ik zie dat graag, we kunnen dat wel meer opzoeken. Maar bij ons kan dat ook. Vergeet niet dat we een ontzettend natte winter hebben gehad, waardoor de ondergrond de cross heeft bepaald.”

Veel enthousiasme, maar ook ’tegenstanders’

Daarmee doelt de tweevoudig wereldkampioen op het feit dat de crossen in België en Nederland vaak snel beslist waren, omdat het bijvoorbeeld modderiger en dus zwaarder was. “Alleen zoiets kun je niet bestellen, je hebt daar geen invloed op. En dat is maar goed ook. Maar Benidorm mag voor mij zeker blijven, absoluut.” Volgens Wereldbeker-leider Eli Iserbyt heet Benidorm door de wegstages er vooral goed aan gedaan om nu op de kalender te staan.



“Wat mij betreft ook een blijver op de kalender, ook met een ingekrompen Wereldbeker”, zegt de Belgisch kampioen. “Het zou jammer zijn mocht dat niet doorgaan, als je ziet hoe veel volk hier is. Maar nog een extra parcours als dit, zie ik niet graag. Het is een stadscross – op een super tricky parcours – en één daarvan is genoeg voor de Wereldbeker, net als dat één wedstrijd in de sneeuw ook genoeg is. Ik denk dat het zo de perfecte combinatie is.”

Een voorstander van meer van dit soort spektakelcrossen, is Iserbyt dus niet. Hij krijgt bijval van wereldkampioen Mathieu van der Poel. “Naar mijn mening zijn er ook niet meer van dit soort parcoursen nodig. Dat is niet omdat ik nu niet win, vorig jaar zei ik na mijn zege hetzelfde. Het publiek maakt natuurlijk heel veel goed, maar qua parcours is het zeker niet iets dat er van mij meer moet zijn. Al begrijp ik wel dat het om thuis te kijken wél fantastisch is om te zien.”