Niels Bastiaens • maandag 8 januari 2024 om 12:01

Lotto Dstny investeert vrijgekomen budget Caleb Ewan in ‘performance’: “We liepen achter”

Interview Sportief manager Kurt Van de Wouwer kreeg in 2023 de ondankbare taak om Lotto Dstny te leiden in het eerste jaar na de degradatie uit de WorldTour, maar wonderwel reed de Belgische ploeg haar beste seizoen in jaren. De doorbraak van goudhaantje Arnaud De Lie zat er natuurlijk voor iets tussen, en daar wil de ploeg nu op voortbouwen. Dat vertelt Van de Wouwer in gesprek met onder andere WielerFlits.

Echt grote veranderingen onderging de Lotto-ploeg afgelopen winter niet. Natuurlijk was er het veelbesproken vertrek van Caleb Ewan, die ook bijna zijn voltallige trein met Michael Schwarzmann, Rüdiger Selig en Harry Sweeny de ploeg zag verlaten. Klassiekerspecialist Frederik Frison was allicht nog het grootste verlies. Daartegenover staat nu de komst van Lionel Taminiaux, Jenno Berckmoes, Logan Currie en klimmers Jonas Gregaard en Henri Vandenabeele.

“Bij ons was duidelijk dat er nog heel veel renners onder contract lagen”, verdedigt sportief manager Kurt Van de Wouwer zijn transferbeleid. “Dat er weinig zaken mogelijk waren om te veranderen, maakte het eigenlijk een vrij rustige winter.”

Vertrek Ewan

Op papier zou je zeggen dat de ploeg verzwakt is. “Maar mocht Ewan vorig jaar tien koersen gewonnen hebben, dan was hij nu niet weg geweest, want hij had nog een contract. We zijn in de situatie beland dat er sleet op de relatie kwam, omdat hij niet bracht wat we ervan verwachtten. Als Ewan écht goed is, dan is hij een topsprinter, dat weten we allemaal. Dat valt weg, maar in de breedte gezien zijn de andere jongens een jaar rijper. Ik zou niet zeggen dat we verzwakt zijn.”

Dan zullen er wel andere jongens moeten opstaan, maar wie? “Wat Caleb vorig jaar gebracht heeft, is gemakkelijk op te vullen. Taminiaux kan dat doen. Je hebt Victor Campenaerts, Andreas Kron, Lennert Van Eetvelt en Maxim Van Gils, die naast De Lie allemaal hun plek hebben. Ook Florian Vermeersch zou zomaar kunnen beginnen winnen. Dat zijn geen sprinters, waardoor het qua aantal zeges kan schelen. Maar is een extra sprinter voor ons noodzakelijk? Hoeveel sprinters zijn er die echt veel koersen winnen per seizoen? Ook maar drie of vier, hé.”

Met het miljoenencontract van Ewan verdween er wel een serieuze hap uit de loonlast van Lotto Dstny. Hoe heeft de ploeg dat geïnvesteerd? “Voor een groot deel in ‘performance’. Er is een trainer bijgekomen, een diëtist. Hoogtestages worden volledig door de ploeg betaald en uitgebreid, dat kost ook allemaal geld. Maar ik denk dat het voor ons een must was om die stap te zetten. Ik denk dat we daar twee jaar geleden wat in achterophinkten, maar sinds vorig jaar wel serieuze stappen hebben gezet. Je hebt nog altijd drie, vier topploegen met grotere budgetten, maar wij zitten daar (qua ‘performance’, red.) net onder.”

Kalenderkeuzes

Afgelopen jaar werd voor Lotto Dstny haar eerste van drie seizoenen als ProTeam, maar het was wel verzekerd van wildcards voor alle WorldTour-koersen. “Dat is boven verwachting gegaan. Als je ons voor het seizoen had gezegd dat we negende op de UCI-ranking zouden staan, dan hadden we daar meteen voor getekend. Als je kijkt wie er allemaal achter ons staan, en hoeveel voorsprong we al hebben, dan zit het redelijk goed voor een promotieplaats. Als we die lijn dit jaar kunnen doortrekken, dan kunnen we na het seizoen vrij safe zitten om weer te promoveren.”

Dus dacht de ploeg: tene quod bene. De strategische kalenderkeuzes van vorig seizoen werden voor het grootste deel behouden. Dat wil dan zeggen: geen Tour Down Under, geen Giro, Ronde van het Baskenland, Tirreno-Adriatico én – nieuw – geen Ronde van Polen. “We hebben nu minder stress om voor punten te rijden, maar we denken wel dat die koersen skippen in ons voordeel kan zijn. Op die momenten kunnen we dan hoogtestages inplannen. Na de drukke klassiekerperiode zullen veel renners ook nood hebben aan rust, waarna ze zich voorbereiden op deel twee van het seizoen. De Giro kwam op dat vlak ongelegen, en ook Polen lag dit jaar slecht op de kalender.”

De Ronde van het Baskenland is de meest opvallende afwezige, omdat de gloednieuwe fietsensponsor van de ploeg – Orbéa – haar thuisbasis heeft in die regio. “De vraag is niet van hen gekomen. Mochten ze dat gevraagd hebben, dan hadden we uiteraard aan de start gestaan. Maar eerlijk? Dat we er niet moeten rijden, daar ben ik niet kwaad voor. Ze zullen hun publiciteit er wel op een of andere manier uithalen. Maar over het commerciële weet ik niets.”

UCI-ranking

Wat wél zeker is: de ploeg wil voortbouwen op de successen van 2023. “Als we puur cijfermatig kijken, wordt het lastig om opnieuw negende te worden in de UCI-ranking. BORA-hansgrohe zat achter ons, en als je ziet wat voor transfers zij hebben gedaan… Als we opnieuw de top-10 halen, dan kunnen we van een heel sterk jaar spreken. Maar als we tussen tien en veertien eindigen, zijn we ook tevreden”, besluit Van de Wouwer.