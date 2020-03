Maximilian Schachmann: “Sergio Higuita is mijn grootste rivaal” donderdag 12 maart 2020 om 17:32

Maximilian Schachmann wist zonder problemen de finish te bereiken van de vijfde etappe in Parijs-Nice, waardoor de Duitser nog drie etappes moet overleven om zich tot eindwinnaar te kronen van de Franse rittenkoers. “Mijn grootste rivaal is Sergio Higuita”, zo kijkt de renner van BORA-hansgrohe alvast vooruit naar de komende dagen.

Schachmann – die als zeventiende over de finish kwam in La Côte-Saint-André – reageerde in de slotfase nog op een aanval van Julian Alaphilippe, maar de ritzege ging na een razendspannende finale naar Niccolò Bonifazio. “We hoopten aanvankelijk op een rustige etappe, maar het werd een van de zwaarste dagen in deze Parijs-Nice.”

“In de laatste zestig kilometer lag de snelheid echt enorm hoog in het peloton. Daarnaast moesten we een hele sterke kopgroep inrekenen”, aldus Schachmann, die nu met een schuin oog kijkt naar de etappes van vrijdag, zaterdag en zondag. Zo koersen de renners morgen over meerdere pittige beklimmingen naar Apt.

De interviewer wilde na afloop nog weten wie de grootste concurrent is voor de eindzege. “Dat is Sergio Higuita, aangezien hij een geweldige klimmer is en nog kort staat in het klassement. Er zijn nog enkele goede klimmers die al meer tijd moeten goedmaken, daarom focus ik me vooral op Higuita.”