vrijdag 16 februari 2024 om 17:36

Maxim Van Gils wint ultrakorte Ruta del Sol: “Vergelijkbaar met test van tien minuten op stage”

De Ruta del Sol telde dit jaar slechts één etappe, een individuele tijdrit van vijf kilometer. In die chronoproef toonde Maxim Van Gils zich de sterkste. De Belg had niet verwacht de dagzege (en dus ook eindwinst) te pakken, liet hij na afloop weten op de site van Lotto Dstny.

“Ik wilde eerst en vooral niet te veel tijd verliezen, op het oog van de rit morgen”, aldus Van Gils, die er vanochtend nog vanuit ging dat de Ruta del Sol zou bestaan uit drie ritten. Kort voor de tijdrit kwam echter het nieuws dat ook het slotweekend was geschrapt. “Tijdens de verkenning vernam ik dan dat de rit morgen ook niet ging doorgaan, wat natuurlijk geen leuk nieuws was, maar ik was gemotiveerd om alles te geven en zo’n korte tijdrit bergop ligt me ook wel. Ik voelde onmiddellijk dat ik goeie benen had, maar ik had nooit verwacht dat ik zou winnen.”

“Ik was ook onmiddellijk naar de bus gereden, daarna vernam ik dat ik gewonnen had en naar het podium moest, dus dat was super, het blijft de Ruta del Sol. Ik voelde me goed na de hoogtestage in Teide, het is jammer dat de andere ritten nu zijn afgelast. Dit was eigenlijk vergelijkbaar met een test van tien minuten op stage. Het is een goed teken dat ik kon winnen en het geeft me vertrouwen voor de volgende koersen.”