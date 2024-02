vrijdag 16 februari 2024 om 15:02

Maxim Van Gils klopt Juan Ayuso in tot eendaagse tijdrit ingekorte Ruta del Sol

Het was voor de organisatie een editie om snel te vergeten, maar de Ruta de Sol heeft wel een winnaar gekregen: Maxim Van Gils. De Belg was vrijdag veruit de beste in de tijdrit, de enige rit die was overgebleven na het schrappen van alle overige etappes. Juan Ayuso werd tweede, Antonio Tiberi derde.

De vijfdaagse Ruta del Sol zou aanvankelijk ingekort worden tot een driedaagse, nadat de eerste twee ritten geschrapt hadden moeten worden vanwege boerenprotesten. Uiteindelijk moest echter ook een streep worden gezet door het slotweekend. Zo bleef enkel een tijdrit van vijf kilometer over. Deze vijf kilometer liepen lichtjes omhoog, aan een gemiddelde van 3,5 procent. De laatste honderden meters gingen over klinkertjes.

Dat het geen vlakke chronoproef was, bleek uit het feit dat klimmer Rafał Majka lang de tabellen aanvoerde. Hij klokte een tijd van acht minuten en 44 seconden, goed voor een gemiddelde snelheid van nog geen 34 kilometer per uur. Veel renners beten hun tijd stuk op de tijd van de Pool, maar Antonio Tiberi hoorde niet bij die groep. De renner van Bahrain Victorious deed maar liefst 17 seconden beter dan Majka en ging zo fier aan de leiding.

Van Gils noteert toptijd

Een toptijd dus voor Tiberi, maar Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) kwam wel in de buurt. Hij gaf vier tellen toe. Het was wachten op zijn ploeggenoot Maxim Van Gils, voordat Tiberi van de troon werd gestoten. De Belg verbeterde de tijd van de Italiaan met tien seconden. Daarmee zette hij de toptijd zo scherp, dat onder meer Tim Wellens, Wout Poels en Juan Ayuso hun tanden erop stuk beten.

Het gevaar leek te moeten komen van nog een andere renner van Lotto Dstny: Victor Campenaerts. De 32-jarige renner was de allerlaatste starter van de dag en had duidelijk zijn zinnen gezet op de zege. Hij kwam echter duidelijk tekort voor de overwinning, die dus naar Van Gils ging. De Belg – net terug van 25 dagen schorsing vanwege een klap die hij uitdeelde in de Japan Cup 2023 – won met maar liefst tien seconden voorsprong op Ayuso en Tiberi. De Spanjaard en Italiaan mochten als nummers twee en drie mee het podium op.