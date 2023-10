zaterdag 14 oktober 2023 om 11:04

Drie op een rij voor Edward Theuns in Japan Cup Criterium

Edward Theuns heeft het Japan Cup Criterium voor de derde keer op een rij gewonnen. Het criterium eindigde traditiegetrouw in een massasprint. De Belgische snelle man van Lidl-Trek klopte in die massasprint Riley Sheehan (de winnaar van Parijs-Tours) en Axel Zingle.

Theuns ging als titelverdediger van start in Utsunomiya. Hij won een eerste keer in 2019, waarna hij ook in de volgende editie in 2022 als eerste over de streep kwam. Zingle is ook een oude bekende in de top-3 van het Japan Cup Criterium, want vorig jaar werd de Fransman van Cofidis nog tweede.

Zondag staat de hoofdact op het programma, de heuvelachtige Japan Cup. Onder anderen Ilan Van Wilder, Maxim Van Gils, Bauke Mollema, Guillaume Martin, Andrea Piccolo en Giulio Ciccone zullen aan de start staan.