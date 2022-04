Max Walscheid hoopt in mei rentree te maken na zwaar auto-ongeluk

Max Walscheid herstelt goed van zijn verwondingen, die hij opliep na een aanrijding met een auto eind maart in Duitsland. De Duitser hoopt zelfs in mei weer terug te keren in koers.

“Mijn conditie wordt met de dag beter”, vertelt Walscheid in een persbericht van zijn ploeg, amper vijftien dagen na het ongeluk die hem zelfs even op de IC deed belanden. De Cofidis-renner traint zelfs alweer buiten op de fietsen. “Om te herstellen”, geeft hij aan. “De intensiteit zal ik later pas weer opvoeren.”

“De aanrijding was een schok voor me, maar ik ben altijd gemotiveerd gebleven om zo snel mogelijk terug te keren in koers. Ik maak me geen zorgen over mijn toekomst: ik denk dat ik weer voor honderd procent kan terugkeren op mijn oude niveau.”

Omdat Walscheid in mei terug wil keren in koers, betekent het sowieso dat hij Parijs-Roubaix aan zich voorbij moet laten gaan. De Hel van het Noorden is de lievelingskoers van de Duitser, vorig jaar werd hij er nog twaalfde. “Ik ben teleurgesteld, maar ik kan er niks aan veranderen. Het belangrijkste is om nu zo snel mogelijk weer op te krabbelen.”

De Duitser heeft veel geluk gehad, beseft hij zelf ook. Vlak na het ongeluk zei Walscheid nog: “Ik kan niet geloven dat ik niet veel zwaarder gewond ben. Het is gewoon een raadsel voor me. Ik ben blij dat ik nog leef.”