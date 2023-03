Max Kroonen wint tweede rit Olympia’s Tour: “Hopelijk begin van supermooi jaar”

Na zijn Nederlandse titel bij de beloften afgelopen seizoen, boekte Max Kroonen met de tweede rit in Olympia’s Tour opnieuw een klinkende zege. De 22-jarige renner van VolkerWessels reed een attente koers en profiteerde in de finale van de aanwezigheid van Coen Vermeltfoort in de groep achter hem, vertelt hij aan WielerFlits.

Waaiers tekenden zich af in het Drentse landschap en daar fietste Kroonen zichzelf mooi doorheen. “Het was heel de dag hectisch, totdat we met de groep van twintig weg waren. Daarna was het gelukkig iets rustiger en zaten we met vier man mee. Op die manier konden we elkaar mooi helpen. In de finale kwam wel een grote groep nog terug. Toen vielen ze aan en schoof ik mee. En dat bleek de juiste groep te zijn”, lacht de winnaar.

De eerstejaars elite hoopt dat hij met deze zege vertrokken is. “Ik hoop dit seizoen gewoon een supermooi jaar te draaien met de mannen”, doelt hij op zijn ploegmaats bij VolkerWessels. “Ik denk dat dit een supermooi begin is. In Olympia’s Tour bekijk ik het verder van dag tot dag. Het kan hier iedere rit gebeuren, eerst de dag van morgen maar weer. Al zullen we eerst hier even van genieten vanavond.”