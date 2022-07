Mavi Garcia botst met eigen volgwagen en verliest tijd in Tour Femmes

Mavi Garcia zal de gravelrit in de Tour de France Femmes snel willen vergeten. De Spaanse kampioene van UAE Team ADQ kreeg meerdere keren pech en kwam, als klap op de vuurpijl, ook nog in botsing met haar eigen ploegleiderswagen. Wat volgde was een akelige valpartij.

In de vierde rit van de Tour Femmes lagen vier onverharde stroken. Garcia kreeg onderweg al twee keer pech en moest daardoor meermaals in de achtervolging op de favorietengroep. Toen ze 13 kilometer voor de finish in Bar-sur-Aube dicht bij die aansluiting was, kwam ze hard ten val.

Garcia had vlak daarvoor bevoorrading gekregen van haar ploeg en wilde weer aansluiten in haar groepje, maar ze had niet door dat de volgwagen nog naast haar reed. Met haar achterwiel kwam de 38-jarige Spaanse in aanraking met de bumper van de auto, waarna ze hard op het wegdek viel.

Deze tegenslag kwam Garcia moeilijk te boven. Ze kwam als 33ste over de finish, op 3.11 minuut van winnares Marlen Reusser. Haar achterstand op de grote favorietengroep was 1.31 minuut, waardoor Garcia is gezakt naar de elfde plaats in het klassement op 2.26 minuut van gele trui Marianne Vos.

Wat is dat nu! Mavi Garcia komt bijna onder haar eigen ploegleiderswagen terecht #TDF2022 pic.twitter.com/4kWEyKu8Q9 — Sporza 🚴 (@sporza_koers) July 27, 2022