Mauro Vegni waarschuwt Italiaanse ProTeams na uitdelen wildcards vrijdag 17 januari 2020 om 11:08

Gisteren werd bekend dat Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF-Faizanè en Vini Zabù-KTM een wildcard hebben gekregen voor de aankomende Giro d’Italia, maar koersdirecteur Mauro Vegni waarschuwt de ploegen in gesprek met La Gazzetta dello Sport. “In de toekomst kijk ik niet alleen maar naar nationaliteit.”

Het is geen verrassing dat organisator RCS Sport kiest voor de drie Italiaanse ProTeams, aangezien Giro-baas Vegni eerder al vroeg aan het Franse Total Direct Energie om een wildcard in te leveren. Vegni is namelijk een voorstander van het uitnodigen van zoveel mogelijk Italiaanse teams. “Ons land heeft zoveel gegeven aan het wielrennen”, aldus Vegni.

Een dag na het uitdelen van de wildcards richt Vegni het woord tot Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF-Faizanè en Vini Zabù-KTM. “Ik wil dat de Italiaanse ploegen kijken naar formaties die een groei doormaken. Ik wil dat ze nadenken over een betere structuur, projecten en langetermijnplanning”, zo vertelt de grote baas van de Giro.

Internationalisering

“Om in aanmerking te komen voor wildcards, moet je meer zijn dan alleen een Italiaans team. Dat is niet genoeg”, waarschuwt Vegni. “We proberen als Giro d’Italia het Italiaanse wielrennen te beschermen, maar we hebben als organisatie bijna geen ruimte meer om dat te doen”, zo doelt Vegni op het beperkte aantal wildcards.

“We moeten ook denken aan de belangen van bedrijven en de toenemende internationalisering”, kondigt Vegni voorzichtig een andere koers aan.