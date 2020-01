Italiaanse ProTeams zijn zeker van deelname aan Giro d’Italia donderdag 16 januari 2020 om 14:57

RCS Sport heeft vandaag zijn wildcards uitgedeeld voor Strade Bianche en Milaan-San Remo, maar de organisatie heeft ook gecommuniceerd welke ploegen met een ProTeam-licentie zeker zijn van deelname aan de Giro d’Italia: het gaat om Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF-Faizanè en Vini Zabù-KTM.

Het is geen verrassing dat RCS Sport kiest voor deze ploegen, aangezien Giro-baas Mauro Vegni eerder al vroeg aan het Franse Total Direct Energie om een wildcard in te leveren. Vegni is namelijk een voorstander van het uitnodigen van zoveel mogelijk Italiaanse teams. “Ons land heeft zoveel gegeven aan het wielrennen.”

“Ik hoop dus dat Total Direct Energie, dat zich zeker zal richten op de aankomende Tour de France, de uitnodiging zal weigeren.” De Franse formatie van Niki Terpstra verdiende afgelopen jaar de wildcard als beste ProContinentale ploeg van 2019, maar gaf uiteindelijk gehoor aan de oproep van Vegni.

Oproep van Vegni heeft effect

“De ploeg is niet groot genoeg om deel te nemen”, was de uitleg van teammanager Jean-René Bernaudeau. Dit gaf Vegni en RCS Sport de kans om de drie Italiaanse ProTeams uit de nodigen. Dit betekent dat Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF-Faizanè en Vini Zabù-KTM van de partij zullen zijn in de aankomende Giro.

Bij Androni Giocattoli-Sidermec rijden onder meer Manuel Belletti, Francesco Gavazzi en Kevin Rivera, terwijl Bardiani CSF-Faizanè speerpunten heeft als Matteo Pelucchi, Giovanni Carboni en Marco Benfatto. Vini Zabù-KTM heeft dan weer de beschikking over renners als Giovanni Visconti, Marco Frapporti en Etienne van Empel.