Maurice Ballerstedt voor drie jaar naar Alpecin-Fenix: “Een van de beste ploegen ter wereld”

Het was al ruim een maand bekend dat Maurice Ballerstedt volgend jaar zijn profdebuut maakt bij Alpecin-Fenix, maar vandaag heeft het Belgische ProTeam de komst van de Duitser ook officieel aangekondigd. Hij tekende een contract voor drie jaar, tot eind 2024.

“Het vooruitzicht om mijn profdebuut te maken bij Alpecin-Fenix is een droom die uitkomt”, zegt Ballerstedt in een perscommuniqué van zijn nieuwe ploeg. Momenteel maakt de Duitser nog deel uit van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. “De ploeg is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de beste ter wereld en ik kijk er zeer naar uit om bij dit project te komen.”

Ballerstedt ziet vooral een rol voor zichzelf weggelegd in de klassiekers, zware koersen en in de tijdritten. “Ik kijk ernaar uit om te leren van een van de beste ploegen die er zijn op deze vlakken. Ik wil mij binnen deze formatie in ieder aspect ontwikkelen en deel uitmaken van de toekomstige successen van het team.”