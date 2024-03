maandag 18 maart 2024 om 13:09

Mauri Vansevenant ontmoet Vuelta-winnaar waar hij naar vernoemd is

Een bijzondere ontmoeting voor de openingsrit van de Ronde van Catalonië. Mauri Vansevenant maakte kennis met Melchor Mauri, de oud-renner waar hij naar vernoemd is. De twee schudden elkaar de hand voor de ploegbus van Soudal Quick-Step

De inmiddels 57-jarige Mauri was prof van 1987 tot en met 2003. De Spanjaard boekte zijn grootste succes in 1991, toen hij de Vuelta a España op zijn naam schreef. Hij won die editie van zijn thuisronde ook drie tijdritten. De jaren erna zou hij nog twee etappes winnen in de Vuelta. Op zijn palmares staan verder onder meer de Vuelta ao Algarve, Ronde van Valencia (twee keer) en Vuelta a Murcia (eveneens tweemaal).

Wim Vansevenant, de vader van Mauri Vansevenant, legde in 2019 aan Sporza uit waarom hij en zijn vrouw ooit op de naam Mauri zijn gekomen. “De opa van mijn vrouw heette Mauritz. In West-Vlaanderen wordt Mauritz Maurice. Ik heb altijd gekoerst in de periode van ONCE en daar reed Melchor Mauri. Zo hebben we een compromis gemaakt en hebben we voor Mauri gekozen”, aldus de oud-renner.