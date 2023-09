donderdag 14 september 2023 om 11:42

Mauri Vansevenant nog drie jaar in dienst van Soudal Quick-Step

Mauri Vansevenant is ook de komende jaren te zien in het tenue van Soudal Quick-Step. De 24-jarige Belgische klimmer heeft zijn aflopende contract met drie seizoenen verlengd, en ligt nu tot eind 2026 vast bij de formatie van Patrick Lefevere.

Vansevenant werd in juli 2020 prof bij de Belgische formatie, nadat hij bij de beloften enkele mooie prestaties wist neer te zetten. De zoon van oud-prof Wim Vansevenant wist ook al gauw te schitteren tussen de grote jongens. Zo won hij in zijn eerste volledige profjaar de GP Industria & Artigianato, voor toppers als Bauke Mollema, Mikel Landa en Nairo Quintana, en werd hij ook derde in de Trofeo Laigueglia en elfde in de Ronde van het Baskenland.

In 2022 trok hij de goede lijn door met diverse ereplaatsen in eendagswedstrijden en kortere rittenkoersen en begin dit jaar won hij de koninginnenrit van de Tour of Oman. In het eindklassement van deze wielerronde werd hij tweede, op amper één seconde van eindwinnaar Matteo Jorgenson. Vansevenant leek klaar voor een succesvol voorjaar, maar een knieblessure wierp hem vervolgens terug.

Teken van vertrouwen

Inmiddels is Vansevenant verlost van zijn knieperikelen en kan hij dus weer vooruit kijken. Dat zal hij blijven doen met de ploegleiding van Soudal Quick-Step, aangezien hij zijn contract heeft verlengd. “Dat ik voor drie jaar kan bijtekenen, is een teken van vertrouwen. Ik heb mezelf erg goed kunnen ontwikkelen bij deze geweldige ploeg, en ik hoop dat te blijven doen. Ik wil verder groeien, werken én presteren.”

Teammanager Patrick Lefevere is ook in zijn nopjes, nu Vansevenant zijn krabbel heeft gezet onder een nieuwe verbintenis. “Mauri is in drie jaar tijd enorm gegroeid. Hij heeft al een aantal mooie overwinningen behaald, maar hij maakte ook indruk met zijn inzet voor de ploeg. Mauri werkt altijd hard en heeft een zeer herkenbare stijl op de fiets. We zijn blij dat hij nog eens drie jaar bij ons blijft.”