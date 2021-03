Mauri Vansevenant: “Het is een geweldige dag, dit zal ik nooit vergeten”

Een onvergetelijke dag, zo noemt Mauri Vansevenant deze zondag 7 maart 2021. Voor de 21-jarige coureur van Deceuninck-Quick-Step is het de dag waarop hij zijn eerste profzege boekte. In de GP Industria & Artigianato wist hij Bauke Mollema, Mikel Landa en Nairo Quintana te verslaan. “Het is een geweldige dag. Dit zal ik nooit meer vergeten”, reageert hij.

“De ploeg deed fantastisch werk voor mij, dat gaf mijn vertrouwen een boost bij het ingaan van de finale”, aldus Vansevenant. “Ik zag dat de ploeg in mij geloofde en daardoor ging ik nog meer in mezelf geloven. Ik ben daarom ook extreem blij dat ik hun werk heb kunnen omzetten in een overwinning, mijn eerste bij de profs.”

De heuvelachtige koers ontbrandde in de slotronde, waar Vansevenant meeschoof in een vluchtgroep met Mollema, Landa en Quintana. Toch niet de minste namen. “Het was geen verrassing dat de grote aanvallen kwamen op de slotklim, dus ik was klaar en voelde mij goed genoeg om ze te volgen. Dat ik in dit gezelschap was, in een groep met winnaars van grote rondes en monumenten, gaf mij veel vertrouwen”, geeft het klimtalent aan.

“Ik bleef mijn kopwerk gewoon doen in de kopgroep en we werkten goed samen. We gingen vol gas en ik wist dat ik in de slotkilometer kon terugvallen op mijn sprint. Die is best wel goed na een zware koers”, weet Vansevenant. “Ik ben super blij met deze zege. Ik houd van koersen in Italië en hoop dat ik mijn seizoen op dezelfde voet verder kan zetten.”