vrijdag 1 maart 2024 om 19:24

Matxin Fernández (UAE Emirates): “Tadej Pogacar is lichtjes beter dan vorig seizoen”

José Antonio ‘Matxin’ Fernández, ploegleider bij UAE Emirates, zal zaterdag Tadej Pogacar begeleiden in de Strade Bianche. De ploegleider heeft dan ook van dichtbij kunnen zien hoe Pogacar getraind heeft de laatste tijd. “Hij heeft echt een hoog niveau gehaald op training”, vertelt Matxin aan HLN.

“Tadej is onze leider zaterdag. Hij is altijd de leider. Hij is de nummer één op de wereldranking. Het klopt, hij heeft nog geen koers gereden, maar Tadej is a special one: hij start in de Strade om te winnen”, is Matxin duidelijk. De Spanjaard geeft verder wat uitleg over de vorm van de voormalige winnaar van Strade Bianche. “Alles is volgens plan verlopen. We denken dat Tadej lichtjes beter is dan vorig seizoen.”

“Eigenlijk is dit niet het moment van het jaar om te vergelijken, maar zijn cijfers zijn een beetje beter dan een jaar geleden. Hij heeft echt een hoog niveau gehaald op training.” Tot slot blikte Matxin ook nog kort vooruit op de rest van het seizoen. Pogacar zal een druk jaar hebben, want hij zal zowel de Giro als de Tour rijden. “Ik geloof echt in de combinatie, maar ze vraagt voorbereiding en opoffering.”