Mattias Skjelmose droomt van podium in Luik: “Wij hebben het sterkste collectief”

Trek-Segafredo heeft met Mattias Skjelmose en Giulio Ciccone zondag twee favorieten in Luik-Bastenaken-Luik. Dat heeft alles te maken met de goede prestatie van de twee in de Waalse Pijl. Skjelmose werd er tweede, Ciccone vijfde. “Waarom niet dromen van het grootste resultaat en streven naar het podium”, aldus Skejlmose.

De echte topfavoriet voor La Doyenne is Tadej Pogacar. Dat weet ook Skejlmose. “Zijn aanwezigheid dwingt ons tot een andere aanpak. Als je hem in de problemen wil brengen, zullen we bijvoorbeeld vroeg vooraan moeten zitten en op tijd moeten handelen. Ik verwacht dat veel renners vroeg zullen proberen te gaan.”

“Het zou mooi zijn om nog een bold resultaat te behalen”, gaat de jonge Deen verder op de website van Trek-Segafredo. “Een nieuwe top-10 zou mooi zijn, maar waarom niet dromen van het grootste en streven naar het podium. Zoals ik al eerder heb gezegd racen we altijd om te winnen, maar we moeten realistisch zijn. Met Pogacar, maar ook met Evenepoel aan de start, betekent een podiumplaats veel.”

Een zwak punt van Pogacar

Skjelmose ook de kracht van zijn team op. “We hebben ook andere sterke renners, naast Ciccone en ik, zoals Bauke Mollema en Juan Pedro López. Zij hebben verschillende mogelijkheden en kunnen verschillende scenario’s bieden. Met alle respect, ik zie geen andere teams, die zo’n collectieve kracht als de onze kunnen uitdrukken.”

“Van wat we gezien hebben, is het enige zwakke punt van Pogacar wanneer hij te opgewonden raakt en vergeet te eten”, verwees Skjelmose al lachend naar de Tour de France van vorig jaar. “Jumbo-Visma kon deze zwakte vorig jaar uitbuiten, maar ik denk niet dat hij dezelfde fout opnieuw zal maken. Dus helaas zie ik voorlopig geen zwakke punten. Evenepoel heeft al een tijdje niet meer gekoerst en komt rechtstreeks uit een hoogtestage. Hij zal sterk zijn, geen twijfel mogelijk, maar we weten nog niet hoe sterk.”

