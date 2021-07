Mattia Cattaneo kreeg een ‘moraalboost’, Colbrelli ziet nog meer kansen

Mattia Cattaneo kwam gisteren als tweede over de streep in de negende etappe van de Tour de France. Na een lange dag in de aanval had de Italiaanse renner van Deceuninck-Quick-Step zijn slotklim goed ingedeeld, wat hem achter winnaar Ben O’Connor aan een podiumplaats hielp.

Cattaneo liet na de etappe naar Tignes via zijn ploeg weten: “Tweede is de eerste verliezer, maar voor mij is dit een dag om te herinneren. Aan het begin van de rit had ik het lastig door de inspanningen van gisteren, maar ik voelde me kilometer na kilometer beter worden. We zaten in die grote groep en toen ik zag dat veel renners moesten lossen kreeg ik een moraalboost.”

“Vandaag koerste ik meer met mijn hoofd dan met mijn benen. Ik hoop dat ik de komende twee weken zo kan door koersen. Ik zit in het beste team ter wereld, een geweldige groep mannen en dit maakt me erg blij”, aldus de Italiaanse renner.

Colbrelli: “Doorgereden voor het ploegenklassement”

Sonny Colbrelli verkeert sinds de afgelopen weken in een geweldige vorm, en dat bevestigde hij nog maar eens in de bergetappe naar Tignes. Daarin kwam de Italiaan, die weliswaar goed kan klimmen maar als sprinter te boek staat, als derde over de streep.

“Ik probeerde mee te zijn in de ontsnapping voor de tussensprint. Ik ben blij dat ik daar de punten kon pakken”, vertelde Colbrelli naderhand. Met twintig punten aan de tussensprint en vijftien aan de finish liep de Italiaan van Bahrain Victorious fors in op groene trui Cavendish. “Daarna voelde ik dat ik goede benen had en ging ik door om voor het ploegklassement te vechten. Er komen nog meer mogelijkheden voor mij aan, ik wil voor het groen gaan.”

Bahrain Victorious staat na de eerste week van de Tour aan de leiding in het ploegenklassement. AG2R Citroën volgt op op 18:04 minuten de tweede plaats, INEOS Grenadiers staat derde.