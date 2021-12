Matthijs Büchli stopt als baansprinter, gaat verder op de weg en als duurrenner

Matthijs Büchli is baansprinter af. De 28-jarige renner, die olympisch goud won op de teamsprint en zich viervoudig wereldkampioen mag noemen, wordt in 2022 wegrenner bij BEAT Cycling. Ook wil hij zich omscholen tot duurrenner op de baan. “Ik ben het de laatste jaren ook eentonig gaan vinden”, vertelt hij over het sprinten.

“Ik kijk er enorm naar uit om iets nieuws te gaan doen. De afgelopen twaalf jaar als sprinter op de baan waren geweldig, maar ik ben het de laatste jaren ook eentonig gaan vinden. Dat gecombineerd met het behalen van vrijwel al mijn doelen, geeft mij het gevoel dat het cirkeltje voor mij als sprinter rond is. Ik kijk er naar uit om mijzelf om te vormen naar een duurrenner”, aldus Büchli in het persbericht van de ploeg.

Bij BEAT Cycling wordt Büchli de elfde renner in de selectie. “Maar ik kijk ook met een schuin oog naar de duuronderdelen op de baan. Het zou een mooie uitdaging zijn om op de baan zowel een wereldtitel op een sprintonderdeel als op een duuronderdeel te winnen, maar eerst de komende maanden vol op de weg”, vertelt hij. “Waar mijn grenzen liggen weet ik nog niet. Aan de andere kant werd het als baansprinter steeds moeilijker om progressie te maken.”

Afgelopen seizoen maakte Büchli al zijn debuut als wegwielrenner. BEAT Cycling kampte met een tekort aan renners en dus werd de baanrenner ingevlogen om de Ster van Zwolle (87ste) en de Ronde van Drenthe (DNF) te rijden.

Duurrenner op de baan

Büchli, die een koppel vormt met baansprintster Laurine van Riessen, zal in 2022 mogelijk dus ook namens de baanploeg van BEAT uitkomen op de UCI Nations Cup en andere wedstrijden richting het WK baan, maar dan wel op de duuronderdelen. Op zijn palmares staat onder meer de WK-titel keirin in 2019. Op dat onderdeel greep hij in 2016 bovendien zilver op de Olympische Spelen.