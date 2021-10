Baansprinter Matthijs Büchli na Ster van Zwolle: “Het eerste uur dacht ik: ga ik dit overleven?”

Matthijs Büchli was een opvallende deelnemer aan de Ster van Zwolle. De 28-jarige baanrenner, afgelopen zomer olympisch kampioen op de teamsprint, maakte voor vandaag de switch van de baan naar de weg bij zijn ploeg BEAT Cycling. Büchli wist de koers uit te rijden en kwam in een klein groepje als laatste over de streep, op zeven minuten van winnaar Vermeltfoort.

“Hoe was mijn dag? Lang. Vijfhonderd keer langer dan normaal”, zegt Büchli met een lach in een video die BEAT Cycling na afloop van de wedstrijd deelde op social media. Zijn wedstrijden op de baan duren normaal gesproken maar enkele ronden van 250 meter, een heel andere inspanning dan de 194,5 kilometer lange Ster van Zwolle. “Ik heb genoten. Het eerste uur dacht ik een paar keer: ga ik dit overleven? Het was echt gevaarlijk. Maar het was een beetje zoals vanouds. Twaalf, dertien jaar geleden bij de junioren heb ik voor het laatst dit gedaan. En het was precies hetzelfde, vol gas.”

Eigenlijk ging het heel goed, vertelt Büchli verder. “Na twee uur twintig kreeg ik kramp en dacht ik: shit, nu al? Maar daarna heb ik het eigenlijk niet meer gehad gelukkig. Ik heb goed gegeten, goed gedronken. Bidonnen aangepakt en niet laten vallen – dat vond ik ook wel goed van mezelf”, gaat hij lachend verder. Uiteindelijk moest hij op 22 kilometer van de finish de rest laten rijden. “Toen de dijken begonnen met nog veertig kilometer te gaan, was er een dikke valpartij waar ik net achter zat. Daarna heb ik twintig kilometer echt vol gas gegeven. Vervolgens raakte de tank leeg en met 22 kilometer te gaan ben ik met een paar man gelost.”

Met dat groepje is Büchli uiteindelijk naar de finish gereden. In de uitslag was hij 87e en laatste, op 7:35 minuten van winnaar Coen Vermeltfoort. “Ik ben dik tevreden. Nu ga ik eerst herstellen, rusten en eten, en dan zien we het wel verder.”

✅ Een chaotisch peloton

✅ Kramp

✅ Bidonnen aanpakken 😉 Welkom in het wegwielrennen, @MatthijsBuchli #SterVanZwolle 🇳🇱 pic.twitter.com/1m7XfXZHTR — BEAT Cycling (@beatcyclingclub) October 16, 2021