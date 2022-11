Matthijs Büchli maakt in UCI Track Champions League rentree als baanwielrenner

Matthijs Büchli is over ruim een week weer te bewonderen op de baan. De 29-jarige Nederlander reist namelijk af naar het Spaanse eiland Mallorca om er deel te nemen aan de eerste manche van de UCI Track Champions League. Niet als sprinter, maar als duurrenner.

Büchli, die olympisch goud won op de teamsprint en zich viervoudig wereldkampioen mag noemen, besloot vorig jaar het baanwielrennen achter zich te laten en zich bij BEAT Cycling volledig te richten op een carrière als wegrenner. Büchli zit nog volop in zijn proces om een volwaardig wegwielrenner te worden, maar maakt nu weer een uitstapje naar de baan.

Büchli gaf eerder al aan dat hij met een schuin oog keek naar de duuronderdelen op de baan. “Ik kijk er enorm naar uit om iets nieuws te gaan doen. De afgelopen twaalf jaar als sprinter op de baan waren geweldig, maar ik ben het de laatste jaren ook eentonig gaan vinden. Dat gecombineerd met het behalen van vrijwel al mijn doelen, geeft mij het gevoel dat het cirkeltje voor mij als sprinter rond is.”

“Ik kijk er naar uit om mijzelf om te vormen naar een duurrenner. Het zou een mooie uitdaging zijn om op de baan zowel een wereldtitel op een sprintonderdeel als op een duuronderdeel te winnen.”

⚡ 36 Endurance riders

🚴‍♂️ 18 Men

🚴‍♀️ 18 Women

Ready to take on the @ucitcl 💪

You’ll have noticed that @Ben__Thomas_ and M. Fidanza, initially announced as taking part in the #UCITCL, have withdrawn from the line-up. They needed more time to recover from the World Championships pic.twitter.com/zUXmN0pC6B

— UCI Track Champions League (@UCITCL) November 2, 2022