Acht wereldkampioenen, waaronder Lavreysen en Hoogland, te zien in UCI Track Champions League

De tweede editie van UCI Track Champions League verwelkomt niet minder dan acht wereldkampioenen op de springonderdelen. Onder meer Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen hebben hun deelname toegezegd.

Lavreysen kroonde zich enkele weken geleden opnieuw tot wereldkampioen op de sprint en de keirin, terwijl Hoogland goud veroverde op de kilometer tijdrit. De overige wereldkampioenen op de lijst zijn Thomas Cornish en Matthew Richardson bij de mannen en Taky Marie-Divine Kouama, Lea Friedrich, Mathilde Gros en Pauline Grabosch bij de vrouwen.

Lavreysen en Hoogland zijn de enige twee mannelijke Nederlandse sprinters op de startlijst van de UCI Track Champions League. Op de startlijst bij de vrouwen zien we de namen van Steffie van der Peet, Shanne Braspennincx, Laurine van Riessen en Hetty van der Wouw.

De UCI Track Champions League start over iets meer dan twee weken op het Spaanse eiland Mallorca. De renners die aan de duuronderdelen meedoen, worden op een later moment aangekondigd.

