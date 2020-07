Matthias Brändle blijft twee jaar langer bij Israel Start-Up Nation dinsdag 7 juli 2020 om 16:16

Matthias Brändle heeft zijn aflopende contract bij Israel Start-Up Nation verlengd met twee seizoenen. “Ik ben echt ontzettend blij. Ik voel enorm veel vertrouwen”, zo laat de Oostenrijkse hardrijder weten in een persbericht.

De 30-jarige Brändle reed in het verleden voor ploegen als IAM Cycling en Trek-Segafredo en is nu bezig aan zijn tweede seizoen voor Israel Start-Up Nation. “Het voelt echt als een familie, waardoor ik ook meer kan geven voor mijn ploeggenoten. Ik koers echt met enorm veel motivatie en dat komt door de ploeg.”

De Oostenrijker wist vorig jaar naar enkele mooie uitslagen te fietsen. Zo werd hij voor de vijfde maal in zijn carrière nationaal kampioen tijdrijden, zegevierde hij in de proloog van de Ronde van Estland en finishte hij als derde in de Duo Normand en de Tour of Taihu Lake. Brändle reed dit jaar, voor de coronabreak, ook al meerdere rittenkoersen.

Moeilijke periode

Helaas is het niet alleen rozengeur en maneschijn voor Brändle, aangezien zijn vader niet zo lang geleden tijdens een motorritje werd aangereden door een auto. Brändle senior lag enige tijd op de intensive care, waar hij in een kunstmatige coma werd gehouden. “Het geeft aan dat het leven zo fragiel is”, zo reageert zijn wielrennende zoon.

Gelukkig voor de familie Brändle gaat het nu de goede kant op, nu Arnold Brändle weer bij bewustzijn is. “Ik kan alweer met het communiceren”, zo vertelt zijn zoon. “Hij zal nu maanden moeten revalideren, maar hij is een vechter.”