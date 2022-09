Matthias Brändle (32) hangt fiets aan de haak: “Ik ben de passie kwijt”

Matthias Brändle is bezig aan zijn laatste weken als wielerprof. De 32-jarige Oostenrijker heeft op sociale media laten weten dat hij na dit seizoen zijn carrière beëindigt. De renner van Israel-premier Tech is “de passie en gedrevenheid” verloren.

“De tijd is gekomen om vaarwel te zeggen tegen iets waar ik echt van hield en waar ik meer dan de helft van mijn leven een passie voor heb gehad… Ik stop aan het einde van het seizoen als professioneel atleet”, begint het bericht van Brändle. “De tijd gaat zo snel voorbij en ik besefte me dat ik al een behoorlijk oude man ben, en misschien wat anders met mijn leven moet gaan doen.”

“Ik ben de passie en gedrevenheid kwijt, die nodig zijn om al deze opofferingen te maken, en in principe een half jaar van huis te zijn per jaar… Ik kan je vertellen, ik zal het trainen in de kou en het slechte weer ook niet missen”, zegt hij met een knipoog.

Brändle stond vooral bekend als tijdritspecialist. In zijn carrière werd hij zeven keer Oostenrijks kampioen tegen de klok en eenmaal nationaal kampioen op de weg, maar ook buiten zijn eigen land was hij succesvol. Zo won hij zowel een proloog (2015) en een tijdrit (2017) in de Ronde van België. De komende weken sluit Brändle af met Famenne Ardenne Classic (2 oktober), Sparkassen Münsterland Giro (3 oktober) en Parijs-Tours (9 oktober).