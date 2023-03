Matthews wacht op excuses van Van Hooydonck: “Het was zeker niet oké”

Michael Matthews is van mening dat Nathan Van Hooydonck zijn excuses moet aanbieden voor zijn actie in de finale van de tweede etappe van Parijs-Nice. De renner van Jumbo-Visma leek een stevige beuk uit te delen aan de Australiër. Van Hooydonck reageerde al dat hem geen enkele blaam trof, maar daar is Matthews het niet mee eens.

Het incident tussen Van Hooydonck en Matthews vond plaats op zo’n veertien kilometer van de streep in Fontainebleau. De renners waren op weg naar een tussensprint, waar bonificatieseconden te vergaren waren. Van Hooydonck probeerde – zonder succes overigens – te voorkomen dat Tadej Pogačar de volle buit zou pakken en zo verder uit zou lopen op Jumbo Visma-kopman Jonas Vingegaard. Daarbij kwam de Belg hard in aanraking met Matthews, die maar ternauwernood overeind wist te blijven.

Na afloop van de ploegentijdrit kwam Matthews in gesprek met Het Nieuwsblad nog eens terug op het incident. “Dit is niet wat we willen laten zien op de televisie. Aan jonge kinderen en mensen in het algemeen die naar wielrennen kijken. Het was zeker niet oké, ik hoop dat hij weet wat hij fout deed en dat hij het niet meer zal doen. Gelukkig kan ik nogal goed sturen en was het niet in het peloton, dan had je een domino-effect gezien.”

“Ik denk dat hij op het internet iets gezegd heeft, van dat hij zijn excuses aangeboden heeft, maar daar wacht ik nog steeds op. Dat zou ik waarderen.” Matthews is van mening dat de UCI harder moet ingrijpen. “Als je er telkens met excuses vanaf kunt komen, dan gaat dit nog gebeuren. We moeten elkaar als renners respect tonen. Een licht contact kan altijd, maar dit was echt onnodig. Ik vloog, onverwacht, naar de andere kant van de weg”, aldus Matthews.

Van Hooydonck: “Als sprinter zal Matthews dit wel begrijpen”

En Van Hooydonck? Die deed zijn verhaal bij Het Laatste Nieuws. “Je ziet op de beelden dat ik op links een duw krijg van een renner van UAE Emirates. Die wilde mij natuurlijk uit het wiel van Pogačar. Hij week fel uit. Ik kon gewoon geen kant op, was volledig uit balans. Je ziet dat ik even de kluts kwijt was. Ik keek en dacht: wat gebeurt er nu? Ik word dan afgeschilderd als iemand met agressieproblemen, terwijl dat helemaal niet zo is.”

“Duwen en trekken is totaal niet mijn ding. Ik moet gewoon een beetje plaats hebben en dan kan ik wel fietsen. Ik heb Michael Matthews een berichtje gestuurd omdat ik hem na de finish niet meer heb gezien, maar als ik hem zie zal ik hem gewoon vertellen hoe het precies is gebeurd. Als sprinter zal hij dat wel begrijpen.”