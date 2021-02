Matteo Trentin: “Niemand mag zeggen dat hij niet geïnformeerd is over nieuwe regels”

Matteo Trentin heeft verbaasd gereageerd op de kritiek die veel renners hebben geuit over de regelwijzigingen van de UCI. Vooral het verbod op het dalen op de bovenbuis en de ‘tijdrithouding’ in wegwedstrijden kon op weerstand rekenen vanuit het peloton. “Niemand mag zeggen dat ze niet geïnformeerd zijn over de nieuwe regels”, zegt Trentin.

Volgens Trentin, die als vertegenwoordiger van de rennersvakbond betrokken was bij de gesprekken, zijn meer dan achthonderd profs in november en december op de hoogte gesteld van de mogelijke wijzigingen in het reglement.

“Ik vind het jammer dat ik moet zeggen dat anderen hun mailbox moeten checken en de nieuwe regels moeten downloaden. Op Twitter zetten dat je niet geïnformeerd bent, is dan makkelijk”, vertelt hij in een interview met Cyclingnews.

“Maar er zijn mails gestuurd naar achthonderd renners en ik durf te zeggen dat slechts zestien renners die informatie gedownload hebben. Als iemand het oneens was met de voorstellen, dan was daar veel kans voor. Alleen was er heel weinig reactie”, aldus de Italiaan van UAE Emirates, die samen met Philippe Gilbert de renners vertegenwoordigt.

‘Dit keer was het allemaal duidelijk’

Trentin is teleurgesteld in zijn collega’s. “Ik ben redelijk boos over wat er nu allemaal gezegd wordt. Vroeger hadden we kunnen zeggen dat de communicatie niet best was en dat renners niet ingelicht werden, maar dat is nu niet het geval. Dit keer was het allemaal duidelijk”, stelt hij.

“Ik weet niet wie ze de schuld willen geven, maar Phil, de CPA en ik zijn het niet. Misschien moeten renners minder tijd spenderen op TikTok en proactiever zijn als het gaat om het veiliger maken van je werkplek.”