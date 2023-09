zondag 3 september 2023 om 17:31

Matteo Sobrero kon Lennard Kämna heel de tijd zien rijden: “Geraakte er net niet bij”

Matteo Sobrero moet vrede nemen met een tweede plaats in de negende etappe van de Vuelta a España. De Italiaan van Jayco-AlUla moest op de lastige slotklim alleen Lennard Kämna voor zich dulden. “Ik geraakte er net niet bij”, vertelde Sobrero na afloop aan Eurosport.

“Ik heb mijn best gedaan. Het was echt een heel hectische dag. We hadden de waaiers in het begin, dat was zeer stresserend. Daarna konden we toch nog wegdrijven op de eerste klim reden we weg. Ik keek wie er allemaal zat en zag meteen Lennard Kämna. Ik wist dat hij de sterkste ging zijn op deze finish”, aldus Sobrero.

De veelzijdige renner koos dan ook het wiel van Kämna, maar kon de Duitser niet volgen wanneer hij aanviel. “Ik voelde me goed op het einde, maar kon niet mee. Ik zat echter niet zo ver en bleef ook op dezelfde achterstand rondrijden. Jammer genoeg kwam ik er niet bij. De vorm is wel goed, dat is mooi. De Vuelta is nog twee weken.”