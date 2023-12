maandag 11 december 2023 om 12:13

Matteo Jorgenson nog niet met zekerheid in klassiekerkern Visma | Lease a Bike

Matteo Jorgenson is een renner die uit de voeten kan op veel verschillende terreinen. Wat zijn precieze rol wordt bij Visma | Lease a Bike is nog niet bekend, vertelt Merijn Zeeman in gesprek met Velo. De komende periode wordt besloten waar hij zich meer op gaat richten: de klassiekers of de rittenkoersen.

“Het is duidelijk dat hij een zeer sterke renner is”, zegt Zeeman over Jorgenson, die overkomt van Movistar. “Ik denk dat hij echt de mogelijkheid heeft om zich te ontwikkelen als klassementsrenner. In de winter zullen we zien of hij een plekje krijgt in het voorjaars -en klassiekerteam, of dat hij zich zal focussen op de rittenkoersen. Dit ligt nog op tafel.”

Eigen kansen

Voor Zeeman is het in ieder geval duidelijk dat Jorgenson niet louter als helper ingezet zal worden. “Zulke opmerkingen zijn niet correct. Mensen die zeggen dat hij alleen zal werken voor anderen, volgen ons team niet echt”, aldus de Nederlander. “We hebben veel renners die resultaten behalen binnen ons team. Ons klassiekerteam is niet gebouwd rond één leider. Als je kijkt naar hoeveel renners binnen ons team een klassieker hebben gewonnen, doen niet veel teams dat na.”

In de Tour de France is het wel alle ballen op Jonas Vingegaard, maar ook daar liggen kansen voor andere renners, stelt Zeeman. “Zelfs in de Tour kun je altijd zien – en misschien is het moeilijk voor mensen om de strategie te doorzien – is alles goed doordacht en niet conservatief. We zitten vaak in ontsnappingen en renners krijgen de mogelijkheid om ritten te winnen.”

2023

Jorgenson kende in 2023 zijn doorbraakjaar. Hij won de Ronde van Oman, eindigde als achtste in Parijs-Nice, werd vierde in de E3 Saxo Bank Classic en haalde ook de top-tien van de Ronde van Vlaanderen: achtste. Ook stond hij op het eindpodium van de Ronde van Romandië. De Amerikaan werd in de Zwitserse ronde tweede achter Adam Yates.