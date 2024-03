vrijdag 8 maart 2024 om 17:37

Matteo Jorgenson maakt indruk in Parijs-Nice: “Volgens mij kan ik het klassement nog winnen”

Matteo Jorgenson heeft een goede indruk gemaakt in de zesde etappe van Parijs-Nice. De Amerikaanse renner van Visma | Lease a Bike toonde zich bedrijvig en koos het hazenpad. Uiteindelijk eindigde hij als derde en schoof hij op in het algemeen klassement. “Ik denk dat de eindoverwinning nog kan”, aldus Jorgenson.

Bij Eurosport deed Jorgenson zijn verhaal. “Ik had het gevoel dat het een dag voor de klassementsrenners zou worden. Ik wist dat het kou zou worden, zeker met de regen. Dan is het altijd zwaar. Het duurde ook lang voordat er een kopgroep weg kon rijden. Daarna legde INEOS Grenadiers ook een hoog tempo op. Het werd dus een heel zware dag.”

“In de finale wist ik dat Remco Evenepoel en Primoz Roglic zouden demarreren op het steile deel van de slotklim. Ik mikte zelf meer op een moment van vertwijfeling. Gelukkig koos ik het juiste moment. Ik had niet verwacht dat we daarna zo’n groot gat zouden krijgen. Op een gegeven moment hadden we zelfs bijna een minuut. Dat verbaasde me wel.”

Jorgenson sprint door zijn goede dag naar de tweede plaats in het algemeen klassement. “Ik ben zeer tevreden over mijn eigen benen. Of ik Parijs-Nice kan winnen? Als ik eerlijk ben, ja. Ik denk dat het kan en ga het dus ook proberen. Brandon (klassementsleider McNulty, red.) is een goede vriend, maar ik ga mijn benen niet stilhouden voor hem.”