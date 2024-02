Jorgenson debuteert met sleutelrol voor Visma | Lease a Bike: “Omstandigheden niet goed voor een solo”

Video Even leek Matteo Jorgenson op weg naar de zege in de Omloop Het Nieuwsblad. Op twintig kilometer van de finish begon hij aan een solo, die echter strandde op de Bosberg. Uiteindelijk wist zijn ploeggenoot Jan Tratnik alsnog te winnen voor Visma | Lease a Bike. “Het was een heel mooie dag, iets waarvan ik altijd gedroomd heb”, zei Jorgenson, die zijn debuut voor de Nederlandse ploeg maakte, na afloop tegen WielerFlits.

“Ik weet niet of ik zó dichtbij de zege was”, aldus de Amerikaan. “Het was een goede move, maar de omstandigheden waren gewoon niet goed voor een solo. Voor de Muur van Geraardsbergen had ik vol tegenwind. Dat nekte me. In de afdaling richting de Muur gaf ik alles, maar ik kwam met nauwelijks voorsprong boven. Mijn aanval slaagde niet, maar het zette de ploeg wel in een goede positie.”

Tactiek

Jorgenson legde vervolgens het tactische plan van Visma | Lease a Bike uit. “Voorbij Oudenaarde wilden we het peloton uiteen scheuren, al na 45 kilometer koers. Dat was het eerste punt. Het tweede punt was de Wolvenberg. Het was een duidelijk plan en we voerden het perfect uit. We hadden nog wat pech, want Edoardo (Affini, red.) viel weg uit onze groep door een lekke band. Dat was een verlies.”

“We dunden de groep daarna uit, maar het achtervolgende peloton bleef gemotiveerd. We kregen niet de voorsprong die we wilden. Dat maakte het wat zwaarder, maar uiteindelijk pakte alles toch nog goed uit.”

Verschil met Movistar

Vorig jaar reed Jorgenson de klassiekers nog voor Movistar, nu koerste hij voor het eerst voor Visma | Lease a Bike. “Het is volledig anders, een totaal andere ervaring. Maar het was een droom die uitkwam. Het was een perfecte dag.”