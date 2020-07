Matt White: “Zou me niet verbazen als ze Froome niet selecteren voor de Tour” vrijdag 17 juli 2020 om 11:29

Chris Froome hoopt dit jaar voor de vijfde keer de Tour de France te winnen, maar Matthew White vraagt zich in gesprek met SBS Cycling Central af of de Brit straks wel deel uitmaakt van de selectie van Team Ineos. “Het zou me niet verbazen als ze hem buiten de selectie laten.”

Een week geleden werd bekend dat Froome (35) volgend jaar zal uitkomen voor Israel Start-Up Nation. Ploegleider Servais Knaven liet al weten dat het aanstaande vertrek van Froome geen rol zal spelen in de aankomende Ronde van Frankrijk. “Ik zie geen enkele reden waarom zijn positie nu anders zou zijn. We willen de Tour winnen. En als Chris de beste is, wint hij.”

White, werkzaam bij het concurrerende Mitchelton-Scott, kijkt echter anders naar de situatie. “Ik weet één ding zeker: Team Ineos wil alleen maar de Tour winnen. Ze zijn vrij goed in het uitschakelen van emoties bij het nemen van beslissingen. Ik denk dat het zal afhangen van hoe Froome terugkeert in het peloton. Het zou me echter niet verbazen als ze hem thuislaten.”

“Lastig om met drie kopmannen te functioneren”

“Het is lastig om met drie kopmannen te functioneren. Froome wil dolgraag zijn vijfde Tour winnen, Geraint Thomas won twee jaar geleden en was er in 2019 ook dichtbij en Egan Bernal is de nieuwe ster. Iemand zal moeten werken voor de anderen. Met twee kopmannen is het mogelijk, met drie kopmannen zal het lastig worden.”

Ex-renner Cyrille Guimard, die als bondscoach jarenlang de Franse nationale ploeg onder zijn hoede had, sprak eerder al van een onmogelijke situatie. “Ik vergelijk Froome nu een beetje met buskruit. De situatie kan elk moment ontploffen. Het kan weleens tot een clash komen. Froome hangt straks als een zwaard van Damocles boven Team Ineos.”