Matt White over Tour: “Het virus moet in mei zo goed als weg zijn’ dinsdag 31 maart 2020 om 16:25

De vraag die op de lippen brandt van de wielerliefhebber is: gaat de Tour de France komende zomer nu wel of niet door? Ploegleider Matthew White is zeker niet pessimistisch, maar houdt evenwel een slag om de arm. “Het coronavirus moet in mei wel zo goed als weg zijn”, zo vertelt hij op de site van zijn werkgever Mitchelton-Scott.

De oud-renner van onder meer Vini Caldirola, US Postal en Cofidis verwacht dat de wereld er in juli een stuk rooskleuriger uitziet. “Ik ben er vrij zeker van dat de situatie dan een stuk rustiger is, maar is het dan rustig genoeg om op veilige wijze een evenement te organiseren met duizenden mensen van over de hele wereld? We hebben het wel over een rondreizend circus.”

“We hebben het over tweeduizend personen, van teampersoneel tot mensen die verantwoordelijk zijn voor de logistiek. Daarnaast zullen we 25 dagen lang van hotel naar hotel reizen. Het belangrijkste is dat de veiligheid kan worden gewaarborgd.” White ziet een Tour de France zonder publiek, ondanks alle nadelen, wel zitten. “Het kan zeker werken.”

Over een Tour zonder publiek: “Het is rendabel en doenbaar”

“Een Tour zonder publiek is een vreemd gegeven, maar bij veel voorjaarskoersen en kleinere wedstrijden is de publieke belangstelling ook vrij beperkt. Het is in elk geval positief voor de Franse economie en voor de mensen die thuis sport willen zien. Het is rendabel en doenbaar, het is alleen de vraag hoe we het circus op een veilige manier door Frankrijk kunnen verplaatsen.”

“Het moet namelijk wel veilig zijn voor de Franse bevolking en iedereen die meereist met de karavaan.” White beseft wel dat de situatie snel zal moeten verbeteren in Frankrijk en de omringende landen. “De komende vier tot vijf weken zijn cruciaal. Het aantal besmettingen zal echt snel moeten afnemen, want op dit moment zal het bijzonder moeilijk worden om een Tour te organiseren.”

Maar: “We kunnen niet beginnen met de Tour”

Daar komt nog bij dat de renners die willen deelnemen aan de Tour, zich zo goed mogelijk moeten voorbereiden op de drieweekse ronde. Egan Bernal vreest voor een dergelijk ‘level playing field’ en volgens de regerend Tourwinnaar is het wellicht beter om de Tour te verplaatsen. White erkent het belang van een gedegen voorbereiding.

“Sporters moeten in mei weer buiten kunnen fietsen, anders is het onmogelijk om in juni weer wedstrijden te rijden. We moeten enkele voorbereidingskoersen afwerken in aanloop naar de Tour. Het is onmogelijk om weer te beginnen met de Tour. Dat werkt gewoon niet”, zo vertelt White, die ook niet uitsluit dat de Tour zal worden verplaatst nu de Olympische Spelen zijn uitgesteld naar 2021.