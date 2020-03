Egan Bernal: “Het is wellicht beter om de Tour uit te stellen” dinsdag 31 maart 2020 om 15:50

Geraint Thomas is geen voorstander van een Tour de France zonder publiek en zijn ploeggenoot Egan Bernal vraagt zich in een interview met de Colombiaanse wielerfederatie ook af of de Ronde van Frankrijk kan doorgaan. “Het is wellicht beter om de Tour uit te stellen”, zo vertelt de regerend winnaar van de Franse ronde.

Voor Thomas staat de gezondheid en de veiligheid in deze onzekere periode bovenaan, zo liet de Tourwinnaar van 2018 eerder deze week weten in een interview met de Daily Telegraph. Bernal kijkt ook naar de gebrekkige voorbereidingsperiode richting de Ronde van Frankrijk. “We worden allemaal geraakt door deze verplichte rustperiode.”

“Er zullen nu wellicht renners zijn die zich niet goed kunnen voorbereiden op de Tour en er straks niet klaar voor zijn. Het is wellicht toch beter om de ronde te verplaatsen. Ik hoop dat de grote rondes dit jaar alsnog doorgaan, voor de sponsors en het wielrennen. Het is een zware klap als het allemaal niet doorgaat, maar we moeten nu gewoon afwachten.”

Rust

“Een ding is zeker: het virus zal ooit moeten verdwijnen. We moeten op een gegeven moment door”, zo vertelt Bernal. De Colombiaan is de laatste dagen erg actief met campagnes op social media, in de hoop dat zijn landgenoten de lockdown respecteren en niet de straat opgaan. De renner van Team Ineos traint op dit moment ook nauwelijks binnenshuis op de hometrainer.

“Ik heb samen met mijn trainer besloten om wat rust te pakken. Het is na enkele maanden trainen niet zo erg om slechts twee uurtjes per dag op de hometrainer te zitten.” De noodmaatregelen in zijn thuisland Colombia lopen momenteel tot 13 april.