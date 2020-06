Mathijs Loman (20) zet nieuwe snelste tijd op La Redoute zondag 21 juni 2020 om 14:51

Gijs Leemreize van het Jumbo-Visma Development Team heeft niet lang kunnen genieten van zijn snelste tijd op La Redoute, want de 20-jarige Nederlander Mathijs Loman van Tempo Hoppenbrouwers-Viro heeft de nieuwe snelste tijd neergezet. Dat blijkt uit gegevens van Strava.

Vorige week was Philippe Gilbert nog degene die de snelste tijd klokte op ‘zijn’ Redoute. Hij deelde trots zijn koppositie op het Strava-segment op social media en daagde andere wielrenners uit om zijn tijd (4.25 minuut) te verbeteren. Dat lukte Gijs Leemreize enkele dagen later; de jonge Nederlander was drie seconden sneller dan Gilbert.

En dat was ook Mathijs Loman niet ontgaan. De Nederlander, die eind 2019 nog een contract misliep bij de opleidingsploeg van Team NTT, wist de Ardennenklim in 4.15 minuut te beklimmen. Tien seconden sneller dan Gilbert en zes seconden sneller dan Leemreize.