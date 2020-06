Philippe Gilbert ziet Leemreize onder zijn recordtijd op La Redoute duiken zaterdag 20 juni 2020 om 11:11

Philippe Gilbert leek de lat heel hoog te hebben gelegd, toen hij deze week op de populaire app Strava de snelste tijd had geklokt op La Redoute. Amper enkele dagen later moest de renner van Lotto Soudal zijn record echter afstaan aan Gijs Leemreize, die nòg sneller omhoog reed.

Gilbert deelde op zijn social media een schermafbeelding van Strava met zijn snelle tijd, die hij deze week op La Redoute had gerealiseerd. In 4 minuten en 25 seconden was de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik 2011 liefst zeventien tellen sneller dan Romain Bardet, die sinds zijn verkenning van de route van La Doyenne vorig jaar de snelste was.

Leemreize

Lang kon Gilbert niet genieten van zijn koppositie, want gisteren bewees Gijs Leemreize dat de bekende helling bij Remouchamps nòg sneller kan worden beklommen. De 20-jarige Nederlander uit de opleidingsploeg van Jumbo-Visma zette namelijk de tijd stil na 4 minuten en 22 seconden, goed voor een gemiddelde van 21,2 per uur.

“Hey Philippe Gilbert, die KOM van je was maar van korte duur”, plaagt Jumbo-Visma Academy Gilbert op social media. Ook Robert Gesink was de toptijd van zijn jonge teammaat niet ontgaan. “Hahaha, klasse kleine!” Leemreize mocht dit seizoen al eens aan het grote werk ruiken. In februari werd de jongeling 33e in de Tour de La Provence.