Mathijs Loman loopt contract bij opleidingsploeg NTT mis

Mathijs Loman komt volgend seizoen niet uit voor de opleidingsploeg van NTT. De Nederlander strandde in de finale van de Zwift Academy. Winnaar van de Zwift Academy werd Drew Christensen, weet WielerFlits. Christensen kaapte met zijn winst het contract bij de opleidingsploeg van NTT voor de neus van Loman weg.

Christensen is de achtste versterking van NTT Continental. Tegenover de komst van acht coureurs staat het vertrek van vijf coureurs, waaronder Samuele Battistella, de wereldkampioen bij de beloften. Hij maakt de overstap naar de profploeg van NTT.

De Nieuw-Zeelander begint aankomend seizoen aan zijn eerste jaar bij de beloften. Een 32ste plaats op het wereldkampioenschap op de weg voor junioren in Yorkshire was het grootste wapenfeit van Christensen in 2019.

Vorige week werd bekend dat Jessica Pratt de winnares van de Zwift Academy werd. Daarmee verdiende ze een contract bij Canyon/SRAM.

Selectie NTT Continental 2020

Negasi Abreha

Riccardo Bobbo

Connor Brown

Drew Christensen

Mattia Guasco

Martin Lavrič

Leonardo Marchiori

Henok Mulubrhan

Marc Pritzen

Samuele Rubino

Natnael Tesfatsion