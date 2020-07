Mathieu van der Poel: “Zonder startgelden gaat internationalisering cross achteruit” maandag 13 juli 2020 om 11:42

Ook Mathieu van der Poel heeft gehoord van de plannen dat het systeem van de startgelden in de cross op de schop gaat. De wereldkampioen moet nog zien dat het gaat gebeuren, maar tegelijk hoopt niet dat er te drastisch wordt gesnoeid.

“We moeten niet flauw doen: Wout en ik crossen graag, maar het zijn ook de startgelden die het voor ons financieel aantrekkelijk maken. Die startgelden bestaan om een reden: je wordt vergoed voor wat je hebt gepresteerd, voor het volk dat je meebrengt”, zegt Van der Poel, die vorig seizoen 24 veldritten winnend wist af te sluiten en in Dübendorf zijn regenboogtrui succesvol verdedigde, in een uitgebreid interview met Het Nieuwsblad.

Concrete bedragen worden niet vrijgegeven, maar zeker is dat het prijzengeld flink omhoog gaat om het gemis aan startgelden te compenseren. “En op die manier zal het voor mij, denk ik, weinig uitmaken. Ik presteer overal waar ik aan de start sta. Toppers die alleen starten in een cross om hun startgeld op te rapen, dat gebeurt niet meer. In een kleine cross kan je soms meer startgeld krijgen dan prijzengeld in een Wereldbeker, maar ik rijd zoals elke andere wedstrijd voluit.”

Juist omdat vooral de mindere renners worden getroffen, vindt de regerende wereldkampioen de plannen niet correct. “Zij kunnen die centen misschien nog harder gebruiken dan wij. Ik ben niet de persoon om mij heel erg te moeien in dit soort discussies, maar zonder startgelden zal de internationalisering van de sport alleen maar achteruitgaan.” Een reden dat het systeem op de schop gaat, is dat het veldrijden over zijn top zou zijn.

Populariteit

Van der Poel heeft juist niet de indruk dat de populariteit van de cross over zijn hoogtepunt heen is. “Helemaal niet. In het begin van het afgelopen crossseizoen heb ik op het twitteraccount van Christoph Impens (van Golazo, red) nog gezien dat ze in drie of vier van hun crossen toeschouwersaantallen hebben verbroken. Ik kan begrijpen dat de coronacrisis het in een stroomversnelling heeft gebracht, maar heel raar dat ze er nu ook die populariteit bij halen.”