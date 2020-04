Mathieu van der Poel ziet extra Tour-wildcard wel zitten: “Als het kan, graag ja” donderdag 16 april 2020 om 08:29

Mathieu van der Poel heeft opnieuw zijn wens uitgesproken om dit jaar al te starten in de Tour de France. “Als het kan, graag ja”, zegt hij tegen Bureau Sport.

“Het zou voor onze ploeg ook heel mooi zijn. Uiteindelijk valt die beslissing niet bij mij, niet bij de ploeg maar bij de ASO”, aldus Van der Poel.

Zijn ploeg Alpecin-Fenix is voorlopig niet geselecteerd voor een wildcard. Het loket om dat aan te vragen is dus gesloten. “Dan breken we het raam van het loket toch weer open”, grapt hij.

Toch is het niet uitgesloten dat Alpecin-Fenix alsnog zou kunnen deelnemen. Rennersvakbond CPA riep gisteren op om twee extra ploegen in de grote rondes uit te nodigen. “Het is een heel bizar jaar geweest tot nu toe, dus misschien bekijken zij het ook iets anders door een extra wildcard uit te delen”, denkt Van der Poel hardop. “Maar dat is niet aan ons. Wij willen het graag doen, maar het moet ook kunnen.”

“Als ik naar de Tour ga, is dat niet voor het klassement, zeker niet. Het zou zijn om etappes te winnen. Voor de bergen ben ik te zwaar. Het zal een paar ritten uitpikken worden. De Tour is heel mooi, maar voorlopig een droom.”

Wildcards Tour de France

Arkéa-Samsic (wildcard)

B&B Hotels Samsic-Vital Concept (wildcard)

Total Direct Energie (wildcard)