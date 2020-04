Rennersvakbond CPA pleit voor twee extra ploegen in grote rondes woensdag 15 april 2020 om 19:47

Als het aan rennersvakbond CPA ligt, starten er dit jaar twee extra ploegen in de Tour, Giro en Vuelta. “Dan hebben meer teams de zekerheid dat ze ook in 2021 nog bestaan”, zo legt José Luis De Santos, de voorzitter van de Spaanse delegatie van de CPA, uit in gesprek met Ciclo21.

“We zijn aan het kijken of het mogelijk is voor grote rondes om extra ploegen uit te nodigen. We willen dat er maximaal tweehonderd renners aan de start kunnen staan. Het is voor de wielersport ontzettend belangrijk dat er meer formaties kunnen deelnemen aan een Tour of Vuelta. Dan bestaan deze teams ook nog in 2021.”

De Santos geeft aan dat het geen initiatief is van enkel de CPA. “De UCI is ook aan het kijken of het mogelijk is. We willen eveneens in gesprek gaan met de organisatoren, maar ze hebben op dit moment wel andere dingen aan hun hoofd. Ik denk wel dat de UCI, organisatoren en de CPA voor deze regeling zijn. Het is voor iedereen een goede zaak.”

De Ronde van Frankrijk zal dit jaar worden verreden van 29 augustus tot en met 20 september. De Giro d’Italia en Vuelta a España vinden plaats na het WK wielrennen, maar het is nog wachten op de definitieve data. De UCI zal op vrijdag 15 mei met een nieuwe versie van de gehele kalender komen.