Mathieu van der Poel zesde bij debuut in Luik: “Mag super tevreden zijn” zondag 4 oktober 2020 om 18:02

Mathieu van der Poel is heel tevreden met zijn zesde plaats in Luik-Bastenaken-Luik. De kopman van Alpecin-Fenix debuteerde in de heuvelklassieker, een dag na zijn magistrale zege in de slotrit van de BinckBank Tour. “Ik moet heel blij zijn met de vorm, die is zoals ik wil”, zegt Van der Poel na afloop.

“Ik denk dat ik super tevreden mag zijn, want ik wordt zesde in mijn eerste Luik”, lacht hij. “Zeker na gisteren. Ik voelde de inspanning wel, maar de BinckBank Tour nemen ze mij niet meer af. Luik is daar nu bij gekomen en de conclusie voor mij is dat ik super ben.”

Van der Poel kon op de laatste serieuze klim het viertal Julian Alaphilippe, Marc Hirschi, Primoz Roglic, Tadej Pogacar en de later geloste Michal Kwiatkowski niet volgen. De Nederlands kampioen kwam in een groepje terecht, waaruit Matej Mohoric in de slotfase nog wegsprong. “Ik vind het wel een gemiste kans. Op de klim kom ik net iets te kort. Maar dat Mohoric er dan nog bij komt, dan is dat wel zuur”, zegt Van der Poel.

‘Zat op mijn limiet’

“Ik heb wel getwijfeld, maar zat ook op mijn limiet toen ze gingen. Ik heb de verkenning ook niet gedaan. Ik voelde mij wel heel goed, maar toen die vijf versnelden, kon ik niet meer. Dan hoop je dat je nog terugkomt”, zegt de winnaar van de BinckBank Tour, die Mohoric weg zag rijden. “Ik had niet verwacht dat hij er nog bij ging geraken. Dat is koers en zijn verdienste. Ik denk dat ik heel tevreden mag zijn met deze plaats.”

Komende woensdag rijdt Van der Poel eerst de Brabantse Pijl en in het weekend rijdt hij Gent-Wevelgem. “Dat is de vervanging voor de Amstel”, geeft hij aan. De kopman van Alpecin-Fenix wil pakken wat hij pakken kan. “Als ik zie dat Roubaix een beetje onzeker is… En we zitten nog met de strijd om de punten om de eerste ProContinentale ploeg te worden. Daarin doen we weer een goede zaak vandaag. Al bij al overheerst de tevredenheid boven teleurstelling.”