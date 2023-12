dinsdag 26 december 2023 om 16:34

Mathieu van der Poel zegeviert in ‘superzware’ cross: “Was beter om meteen mijn eigen ritme te zoeken”

Mathieu van der Poel blijft domineren in het veld. In de Wereldbeker Gavere boekte hij zijn vierde zege in minder dan twee weken tijd. “Het was vandaag superzwaar”, zei hij in het flashinterview na afloop.

Dat had alles te maken met de modder. “De modder was heel plakkerig. Het werd elke ronde moeilijker om de fiets onder controle te houden. Aan het einde was het afzien.”

Van der Poel maakte het verschil al in de eerste ronde, waar hij meteen wegreed bij de concurrentie. “Het is heel moeilijk om op een rondje als dit het wiel te volgen. Het is veel beter om voorop te rijden en je eigen lijnen te kiezen”, legde hij uit. “De koers was zo zwaar dat het beter was om vanuit het vertrek meteen mijn eigen ritme te zoeken.”

De vorige crossen die Van der Poel won waren op relatief snelle parcoursen, in Gavere was het juist stoempen. De interviewster vroeg of er een vraagteken was weggenomen, nu hij ook op dit parcours zo dominant was. “Ik had niet echt vraagtekens wat mijn conditie betrof. Maar het was beter geweest als het vooraf was blijven regenen, want het bleef zo plakkerig. Het was heel moeilijk om lijnen te blijven rijden.”