Mathieu van der Poel zegeviert in Stadsprijs: “Zijn moeilijke koersen om te winnen”

Mathieu van der Poel slaagde er woensdag in om zijn favorietenrol waar te maken in de Stadsprijs van Geraardsbergen. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck kwam solo binnen op de Vesten, voor zijn broer David en landgenoot Bart Lemmen. Na afloop keek MVDP terug op zijn koers.

Voor Van der Poel is het zijn eerste zege sinds zijn opgave in de elfde etappe van de Tour de France. Vorige week hernam hij de competitie in de Druivenkoers. “Dit is nog maar de tweede kermiskoers die ik ooit weet te winnen. Dat lijkt altijd heel makkelijk, maar het zijn heel moeilijke wedstrijden om te winnen. Ik heb hier in de BinckBank Tour al eens een heel mooie etappe gewonnen. Het is natuurlijk een lastige omgeving.”

Van der Poel wist een solo met succes af te ronden en kwam met een minuut voorsprong over de streep. “De uitloper na de Muur was lastig en er stond ook veel wind. Bovendien reed ik een groot deel van de koers met een klein groepje voorop. Ik denk dat het bij iedereen wel pijn deed op het einde”, liet hij weten aan TV Oost.

Van der Poel hoopt zich de komende weken nog op tijd klaar te stomen voor het WK in het Australische Wollongong, waar hij een gooi wil doen naar de wereldtitel.