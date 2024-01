Niels Bastiaens • zondag 28 januari 2024 om 08:59 zondag 28 januari 2024 om 08:59

Mathieu van der Poel: “Zat nog ver van mijn superbenen af”

Video Mathieu van der Poel won dan wel vlot zijn voorlaatste wedstrijd voor het WK, maar nadien bleef hij bescheiden in zijn verwoordingen. In de X2O Trofee van Hamme ontbrak het bij de wereldkampioen duidelijk nog aan frisheid, zo stelde hij voor onze camera.

“Het ging niet supervlot, ik voelde de stevige week op de fiets. Maar dat is naar verwachting. Frisheid creëren moet pas volgende week, en dan kan ik hopelijk met de best mogelijke benen aan de start staan in Tábor. Een overwinning in Hamme doet wel deugd, maar ik heb altijd gezegd dat er maar één cross is die telt, en die is volgende week”, verwijst hij naar het WK veldrijden in Tsjechië.

Van der Poel reed nog niet op zijn beste niveau rond. “Ik zat nog ver van mijn superbenen af. Ik voelde me wel goed, maar ik voelde ook dat het aan frisheid ontbrak. Ook de ribben voelde ik nog een beetje (na de valpartij in Benidorm, red.), maar het is niet dat het mij echt hinderde.”

Zijn generale repetitie voor de mondiale titelstrijd krijgt Van der Poel zondag op de plek waar hij zijn vijfde wereldtitel een jaar geleden veroverde. “Het gaat best snel liggen in Hoogerheide. Dan is het lastig om het verschil te maken. Maar het is altijd leuk om daar te crossen. Het is ook dicht in de buurt en er komen altijd veel mensen kijken die ik ken. Dat creëert altijd een leuke sfeer.”