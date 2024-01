Niels Bastiaens • zaterdag 27 januari 2024 om 14:05 zaterdag 27 januari 2024 om 14:05

Mathieu van der Poel heeft nog last van ribben: “Maar ben klaar voor Tábor”

Video Mathieu van der Poel komt zaterdagmiddag aan de start met een licht verstoorde voorbereiding. De wereldkampioen veldrijden had zich toch wat pijn gedaan bij een valpartij tijdens de cross in Benidorm van vorig weekend, tevens de eerste van het seizoen waar hij niét won.

“Ik voel het nog een beetje aan mijn ribben”, vertelt Van der Poel voor onze camera, bij de start van de X2O Trofee in Hamme. “Maar het had ook slechter gekund. Al bij al heb ik nog geluk gehad.”

Al beseft de wereldkampioen – die een geweldige zegereeks neerzette – ook dat hij niet onkwetsbaar is. “Het is een scenario dat ook volgende week (op het WK in Tábor, red.) kan gebeuren. Daarom zeg ik ook altijd: een WK moet altijd nog gereden worden. Al voel ik me niet per sé kwetsbaarder, na die nederlaag. Benidorm is een heel atypische cross. Het is niet echt iets wat blijft hangen.”

Topvorm

Van der Poel sprak volgens zijn vader Adrie afgelopen week alweer over ‘superbenen’. “Ik ben tevreden met de vorm”, vindt hij zelf. “Ik voel momenteel nog wel wat vermoeidheid, maar tegen volgende week bouw ik nog wat rustdagen in. Dan hoop ik op mijn best aan de start te staan in Tábor.”

“Het wordt wel een week waarin ik eindelijk weer wat minder kan trainen”, zegt de Nederlander, die donderdag afreist naar Tsjechië. “Er zal wel wat intensiteit in mijn voorbereiding zitten, maar de uren zullen een stuk naar beneden gaan. Ik ga ook niet meer dan anders op de crossfiets zitten. Normaal doe ik één crosstraining, en dat is al meer dan normaal onder het jaar.”