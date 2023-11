vrijdag 10 november 2023 om 18:04

‘Mathieu van der Poel zal nooit de Velo d’Or winnen’

Het wegseizoen zit de laatste weken in een impasse. Het jaar 2023 kwam een maand geleden ten einde en intussen zijn de eerste coureurs weer met de training begonnen richting 2024. In de tussentijd belonen veel partijen de renners en rensters met prijzen voor hun prestaties van het voorbije seizoen. Dat komt ook ter sprake in de WielerFlits Podcast.

Daarin is Youri terug van weggeweest. Als Maxim hem vraagt wat hem het meest is opgevallen de laatste drie weken, stipt Youri de verkiezing van de Velo d’Or aan. “Die had voor mij toch enigszins een opvallende winnaar. Ik had niet meteen gedacht dat Jonas Vingegaard die zou winnen. Ik kon me namelijk niet voorstellen dat als je op drie momenten in het jaar zó uitpakt én je jezelf tijdens de Tour de France volledig wegcijfert voor een ploegmaat, je de Velo d’Or níet zou winnen.”

Daarmee doelt onze verslaggever op Mathieu van der Poel. “Hij pakt twee wereldtitels en wint twee monumenten. Wat moet je nog meer doen om die prijs te krijgen? Nu zei vader Adrie van der Poel het wel mooi in een bijzinnetje. Als je naar de erelijst kijkt, staan daar maar weinig renners op die de Tour niet hebben gewonnen. Een Franse wedstrijd, een Franse prijs…”

Maxim valt hem dan in de rede. “Ik weet waar je naartoe wilt, maar het is wel een prijs waarbij de stemmers internationaal zijn. En ik wil er wel bij aanmerken dat het seizoen van Vingegaard wel meer is dan alleen die Tour de France. Hij heeft vrijwel overal gewonnen.” Youri gaat er niet in mee en zegt dat twee wereldtitels en twee monumenten wat hem betreft opwegen tegen de Tourzege en overwinningen in de Ronde van het Baskenland en het Critérium du Dauphiné.

Youri stipt vervolgens aan: “Dan kunnen we meteen de conclusie maken: Mathieu van der Poel zal nooit de Velo d’Or winnen.” Waarop Maxim antwoordt dat hij dan de Tour dan maar moet winnen. “Ja en dat gaat dus niet gebeuren”, besluit Youri.