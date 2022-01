Mathieu van der Poel woensdag niet in X2O Trofee Herentals

Mathieu van der Poel verschijnt woensdag niet aan de start van de veldrit van Herentals, de vijfde manche van de X2O Badkamers Trofee. Dat bevestigde zijn ploeg Alpecin-Fenix aan WielerFlits. De wereldkampioen kampt met rugproblemen en liet ook de crossen in Loenhout en Hulst al aan zich voorbijgaan.

Zijn vader Adrie van der Poel vreest dat de 26-jarige renner maanden langs de zijlijn staat, liet hij tijdens de veldrit van Gullegem desgevraagd aan Sporza weten. “Het is heel verstandig om pas echt te gaan fietsen als alle rugproblemen verdwenen zijn”, vertelde wereldkampioen veldrijden van 1996.

“Tot april is het nog een maand of drie”, ging hij verder. “Dus de voorjaarskoersen komen niet in gevaar. De eerstkomende weken zit trainen er volgens mij nog niet in. Dat is natuurlijk mijn persoonlijke mening. Uiteindelijk zal de ploeg daar zoals in het verleden verstandig mee omgaan. We wachten rustig af.”