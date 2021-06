Mathieu van der Poel wint in de regen: “Deed me denken aan een klassieker”

Mathieu van der Poel heeft nu al zijn ritzege in de Ronde van Zwitserland beet. De Nederlander kwam in Lachen als eerste over de meet na een aanval in de slotkilometers. “Het was een leuke etappe door de regen. Het deed me denken aan de klassiekers. Ik ben heel blij dat ik het heb weten af te maken.”

Voor de renner van Alpecin-Fenix was het pas zijn eerste rit in lijn na een hoogtestage in La Plagne. “Ik vond het leuk om weer terug te zijn op de weg. Ik wilde hier een rit winnen, omdat de eerste dagen me goed liggen. Dat ik nu al win, maakt me trots. Als je ziet tegen wie ik hier win, dan sla ik deze zege heel hoog aan.”

Tot slot wil de Nederlands kampioen zijn ploeg bedanken, die hem niet alleen van voren heeft gehouden de hele koers, maar die hem ook meehielpen om de koers hard te maken. “Ze moesten van mij de wedstrijd hard maken op vijftig kilometer van de meet en dat hebben ze gedaan. Ik ben trots op ze en wil ze bedanken”, eindigt hij.