Mathieu van der Poel wil Parijs halen: “Al is het zonder uitslag”

Het lijkt de laatste dagen weer wat beter te gaan met Mathieu van der Poel. De renner van Alpecin-Deceuninck kende enkele zeer moeilijke dagen in de openingsweek, maar had in de rit van vrijdag al een beter gevoel en stak zaterdag ook even zijn neus aan het venster. Toch verwacht Van der Poel geen wonderen.

Van der Poel keek voor de start van de negende etappe nog even terug op de rit naar Lausanne, waar hij in de finale in dienst reed van Jasper Philipsen en zich even liet zien op kop van het peloton. “Of dat de burger moed geeft? Nou, zo indrukwekkend vond ik het zelf niet”, antwoordt Van der Poel met de glimlach in gesprek met de NOS. “Het was ook op een moment dat ze me wat lieten doen. Mijn taak was om Jasper in goede positie naar de slotklim te brengen.”

“Dat heb ik dan maar geprobeerd. Het was geen test. Als ik mezelf had willen testen, had ik wel geprobeerd om er zo lang mogelijk aan te blijven hangen. Dat zit er voor nu echt nog niet in”, is de Nederlander eerlijk in zijn analyse. “Dat het niet goed is, dat is wel duidelijk. Hopelijk kan ik een beetje blijven doordoen. Vandaag zal weer overleven worden tot de rustdag. Misschien dat er na de rustdag beterschap is voor de tweede week.”

“Je weet nooit wat er in de tweede week kan gebeuren”

“We bekijken het dag per dag, al ben ik wel blij dat ik het weer iets makkelijker heb om in het peloton rond te rijden. Daar moet ik voor nu tevreden mee zijn, hoe gek dat ook klinkt. Je weet alleen nooit wat er in de tweede week kan gebeuren”, vervolgt Van der Poel. “Op mentaal vlak is dit niet leuk, maar het is toch al anders dan als je echt moet afzien om het peloton te volgen. Het is niet leuk als je gewend bent om voor de prijzen mee te doen, maar het is nu eenmaal zo.”

“Dat moet je even accepteren en er doorheen gaan. Zoals het nu gaat, is het wel te doen. Ik ga sowieso proberen om tot het einde te gaan, al is het zonder uitslag”, is Van der Poel strijdbaar.