Mathieu van der Poel komt beter voor de dag: “Had ik niet echt verwacht”

Mathieu van der Poel stak vrijdag een stuk beter in zijn vel dan de laatste week, waarin hij zelfs aan opgeven dacht. Hij kwam in de slotfase zelfs eventjes vooraan postvatten in het peloton, om daarna de eerste zware bergrit in deze Tour de France 2022 als 77ste te besluiten op acht minuten en 22 seconden van Tadej Pogačar. “Het ging een stuk beter”, vertelde hij bij de NOS.

“Ik had dit niet echt verwacht, dus ik ben tevreden met vandaag”, gaat de 27-jarige kopman van Alpecin-Deceuninck verder. “Het gevoel was vandaag ook een stuk beter, ik had minder moeite met het tempo. Waarom ik vooraan zat? Omdat het achteraan vaak op een lint ging. Hoe het nu gaat, dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar hopelijk kan ik deze trend vasthouden.”

Op de slotklim La Super Planche des Belles Filles moest hij het peloton naar verwachting laten gaan. “Ik moest alleen aan de finish geraken. Het is een klim die ik wel ken, ik heb hem vaker gedaan. Het plan was om vandaag door te gaan tot het einde. Uiteindelijk ging het een stuk beter dan de laatste dagen. Als ik deze trend kan voortzetten, dan ben ik hopelijk vertrokken.”